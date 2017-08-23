Monki воскресил джинсы из 1990-х

Шведский бренд одежды и аксессуаров для девушек Monki запустил в продажу новую коллекцию одежды из денима. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

Среди новинок — джинсы с завышенной талией в стиле 1990-х, а также модели Taiki с яркими заплатками, Moluna прямого кроя и классические Kimono. Вещи украшены разноцветными принтами и шнуровкой. Также в коллекцию вошли джинсовые oversize куртки, золотой дутый пуховик, укороченные топы цвета металлик, байкерские куртка, ботильоны-носки, крупные серьги и фирменные шарфы.

Компания Monki основана в 2006 году, входит в группу H&M. Производит женскую одежду и аксессуары в молодежном стиле.