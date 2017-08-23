В Армении вновь ожидается высокий риск возникновения пожаров

С 24-го по 28-е августа на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожаров. Индекс ультрафиолетовых лучей 24-го августа ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.

На территории РА

В Армении 24 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью «Армгосгидрометцентре» МЧС Армении, в Ереване 24 августа ожидается погода без осадков. Ближайшей ночью в столице будет +19+21, завтра днем – +34+36.

Температура воздуха в регионах:

в Шираке: ночью – +8+13, днем – +25+30,

горах Котайка: ночью – +8+13, днем – +25+30,,

предгорьях Котайка: ночью – +17+19, днем – +32+34,

бассейне озера Севан: ночью – +8+13, днем – +25+30,

Лори: ночью – +9+14, днем – +25+30,

Тавуше: ночью – +11+16, днем – +27+31,

горах Арагацотна: ночью – +8+13, днем – +25+30,

предгорьях Арагацотна: ночью – +17+20, днем – +33+35,

Арарате: ночью – +18+21, днем – +34+36,

Армавире: ночью – +18+21, днем – +34+36,

горах Вайоц дзора: ночью – +8+13, днем – +25+30,

в предгорьях Вайоц дзора: ночью – +18+21, днем – +34+36,

долинах Сюника: ночью – +18+22, днем – +33+35,

предгорьях Сюника: ночью – +10+13, днем – +25+29,

Нагорном Карабахе: ночью – +17+20, днем – +29+32.