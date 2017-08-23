Мэр Еревана Тарон Маргарян провел совещание с ответственными лицами социальной сферы

В ходе созванного мэром Еревана Тароном Маргаряном рабочего совещания были обсуждены вопросы сферы социального обеспечения, в частности, связанные с деятельностью территориальных отделов социального обслуживания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В совещании приняли участие первый заместитель мэра Камо Ареян, секретарь аппарата мэрии Сергей Макарян, начальники соответствующих подразделений, руководители административных районов столицы и начальники территориальных отделов социального обслуживания.Ответственные лица представили мэру реализуемые в сфере работы, а также дальнейшие программы.Подводя итоги представленных докладов, мэр дал ряд поручений в целях должной организации работ, быстрого устранения недостатков, а также применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам за неподобающее отношение к работе.Принимая во внимание особенности данной сферы, мэр Тарон Маргарян поручил ответственным лицам установить постоянный контроль за должным выполнением работ и обеспечить целенаправленность и надлежащее применение законодательства в ходе реализации программ социальной поддержки граждан.