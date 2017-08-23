Эрдоган заявил, что Турция не позволит создать в Сирии курдское государство

Президент Турции Эрдоган во время встречи с представителями Органов местного самоуправления заговорил и о курдах Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Эрдоган заявил:«Турция никогда не позволит, чтобы партия Демократический курдский союз Сирии (PYD) и ее военизированное крыло – Силы народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористическими организациями, создали в Сирии курдское государство».

Президент Турции Эрдоган пообещал, в случае необходимости, вести с ними вооруженную борьбу по всем фронтам.