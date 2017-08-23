Американцы коронуют любителей музыки

Американская компания Lit Headphones выпустила коллекцию наушников, оголовье у которых выполнено в виде короны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Metro.

Аксессуары изготавливаются вручную по индивидуальным заказам. Наушники украшены разноцветными камнями и металлической фурнитурой. В качестве базы можно выбрать несколько готовых дизайнов, например, Black Queen, Red Reign или Royal Blue и дополнять их по своему желанию.

О технических особенностях гаджетов ничего не сообщается. Их стоимость варьируется от 299 до 499 долларов.