Все абоненты Ucom насладятся скоростью интернета до 100 Мб/сек и доступом к 145 телеканалам

До 30 сентября в рамках специального предложения от Ucom все абоненты U!TV, U!Net, 3Play, 4Play соответственно насладятся доступом к 145 телеканалам и скоростью фиксированного интернета до 100 Мб/сек. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.





“При переходе на рабочий режим после отпускного сезона нужно суметь быстро завершить все те дела, которые возможно решить в онлайн режиме. А после этого наши абоненты смогут освободить свой вечер, чтобы всей семьей посмотреть какой-нибудь интересный фильм, передачу или спортивное состязание и пообщаться между собой. Этим специальным предложением мы хотим еще раз поблагодарить наших абонентов за то, что отдают свое предпочтение компании Ucom, лидеру в сфере предоставления услуг фиксированной связи”, - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.



Скоростью интернета в 100 Мб/сек можно будет насладиться, подключив к компьютеру модем Ucom через проводное соединение (LAN), учитывая при этом и технические характеристики используемого компьютера.



Отметим также, что в рамках специального предложения будут доступны все телеканалы, кроме каналов HD и каналов для взрослых.



В рамках специального предложения все абоненты высококачественного телевидения от Ucom смогут посмотреть, например, программы познавательных телеканалов National Geographic, Discovery Turbo Extra. Для киноманов будут доступны телеканалы Paramount Comedy, Кинопремьера, для любителей спорта – Eurosport и Футбол TV. А младшая аудитория Ucom насладится интересным и полным приключений контентом телеканалов Boomerang, Рыжий и Мульт. Полезные программы для мам выйдут в эфир телеканала Мама, а Доктор пригвоздит к экранам не только обеспокоенных своим здоровьем людей, но и врачей.