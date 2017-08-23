В Ингушетии ликвидировали группу боевиков

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали группу боевиков в Малгобекском районе Ингушетии. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"В ходе боестолкновения ликвидировано несколько боевиков, которые укрывались в одном из частных домов в селении Пседах”, - передает РИА Новости.

По предварительным данным, уничтожены трое боевиков.