В Ингушетии ликвидировали группу боевиков
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали группу боевиков в Малгобекском районе Ингушетии. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».
"В ходе боестолкновения ликвидировано несколько боевиков, которые укрывались в одном из частных домов в селении Пседах”, - передает РИА Новости.
По предварительным данным, уничтожены трое боевиков.
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