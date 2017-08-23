Принц Гарри обвинил папарацци в неоказании помощи принцессе Диане

Принц Гарри обвинил фотографов, которые преследовали автомобиль принцессы Дианы, в неоказании помощи его матери на месте автокатастрофы в Париже. Как передает Арменпресс, об этом ее младший сын заявил в программе Би-би-си Diana, 7 Days ("Диана, 7 дней"), которая будет транслироваться в предстоящее воскресенье. Выдержки из программы были показаны в среду.

"Она получила очень тяжелую травму головы, но она была еще жива, находясь на заднем сиденье, и эти люди, действия которых стали причиной этой аварии, вместо того, чтобы оказывать помощь, фотографировали ее умирающей. А потом эти фотографии попали в отделы новостей в этой стране", - сказал принц.





