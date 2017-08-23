Министр ИД Турции Чавушоглу в Багдаде высказался о референдуме о независимости иракских курдов

Министр ИД Турции Чавушоглу находится с официальным визитом в Багдаде. Он вновь говорил о референдуме о независимости иракских курдов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство demokrathaber.org.

«Мы ожидали, что иракские курды откажутся от проведения референдума»,- сказал на совместной пресс-конференции с министром ИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари министр ИД Турции Чавушоглу.

До совместной пресс-конференции министр ИД Турции Чавушоглу выразил удовлетворение по поводу успехов в борьбе против ИГИЛ в Мосуле и подчеркнул, что для Турции чрезвычайно важна территориальная целостность Ирака.

Ранее сообщалось, что министр ИД Турции Чавушоглу посетит Иракский Курдистан, город Эрбиль. В Ираке министр ИД Турции Чавушоглу встретится с президентом Ирака Фуадом Массумом, премьер-министром Хайдером аль-Абади и министром ИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари. В рамках визита, министр ИД Турции Чавушоглу встретится также с предводителем иракских курдов Масудом Барзани. Министр ИД Турции Чавушоглу прокомментировал референдум о независимости иракских курдов, который намечен на 25-е сентября. «Референдум еще более усугубит ситуацию в Ираке. Референдум о независимости иракских курдов может привести вплоть до гражданской войны»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу. По его словам, они ожидали, что иракские курды откажутся от проведения референдума. «Мы против проведения референдума и останемся против»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой региона Иракский Курдистан Масудом Барзани призвал отложить курдский референдум о независимости. Референдум независимости Иракского Курдистана состоится 25 сентября, несмотря на призыв США отложить дату проведения.