Вышел трейлер седьмого сезона «Американской истории ужасов»

В сети появился трейлер седьмого сезона сериала «Американская история ужасов». Клип опубликован на YouTube-канале Trailers Promos Teasers, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

В новой части хоррор-шоу рассказывается о лесбиянке, у которой развивается страх перед клоунами после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Премьера седьмого сезона запланирована на пятое сентября.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. В январе 2017-го антологию продлили на два сезона.