Rolls-Royce превратили в «автомобиль для принцесс»

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce показал новый оттенок для кабриолета Dawn. Он получил название Caalled Fauxia и был создан специально для коллекционера Майкла Фьюкса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Luxurylaunches.

Машину показали на Конкурсе элегантности, котрый прошел в американском Пеббл-Бич. В новом виде машина стала похожа на «автомобиль для принцесс».

Идея выкрасить машину в этот цвет пришла владельцу в прошлом году, когда во время поездки в США он увидел цветок фуксии. «Мне нравится наследие бренда Rolls-Royce, и я люблю эти автомобили. Я всегда бросаю вызов другим автовладельцам», — рассказал Фьюкс.

Официальная презентация кабриолета прошла в рамках международного автосалона во Франкфурте, который состоялся осенью 2015 года.