СМИ: в Ирландии более 1200 домов остались без света из-за наводнения

Более 1200 домов остались без света в Ирландии и Северной Ирландии в результате наводнения, обрушились несколько мостов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Journal со ссылкой на дорожные службы.

По данным издания, на севере ирландского графства Донегол нет электричества в более чем 600 домах. Погодные условия также стали причиной отключения электричества в 600 домах в Северной Ирландии.

Несколько дорог перекрыты из-за обрушения мостов и грязевых оползней. В частности, закрыты дороги рядом с городами Слайго и Боули в Ирландии.

Телерадиокорпорация Би-би-си сообщает о том, что несколько людей в городе Лондондерри в Северной Ирландии были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, еще несколько оказались заперты в собственных машинах.