Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз

Американские ученые нашли способ уменьшить размеры компактных антенн в сто раз. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вместо традиционных специалисты предложили использовать магнитоэлектрические антенны-мембраны с ферромагнитной и пьезоэлектрической тонкопленочной гетероструктурой. Данные устройства принимают и передают электромагнитные волны на резонансных акустических частотах при помощи магнитоэлектрического эффекта.

Перспективная технология, по мнению ученых, может найти применение в портативных системах беспроводной связи, включая носимые устройства, смартфоны и биоимплантируемые антенны.