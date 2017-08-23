Состоится московский армянский форум «Армения: взгляд в будущее»
13:15, 23 Август, 2017
Общественная организация ДИАЛОГ инициировала проведение ежегодного Московского армянского политологического форума «Армения: взгляд в будущее». Как передает «Арменпресс», первый форум, приуроченный к 26-летию независимости Армении, состоится 7 сентября 2017 года в зале "Красный" гостиницы "Президент-Отел". Форум намерен консолидировать армянских организаций Москвы, экспертов и ученых для обсуждения на политологическом уровне современных вызовов безопасности и вопросов экономического развития Армении. В программе форума также займут темы, которые относятся к российско-армянским отношениям, интеграционным процессам, значению и роли российской армянской диаспоры. Для подготовки и проведения форума действует оргкомитет, в состав которого входят председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, доктор юридических наук, президент Коллеги адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Самвел Караханян, доктор экономических наук, директор Факультета "Высшая школа корпоративного управления" РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Календжян, кандидат исторических наук, главный редактор информационного агентства REX Саркис Цатурян и журналист-международник Арсен Мелик-Шахназаров.