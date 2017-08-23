В Анголе начались выборы нового президента после 38 лет правления душ Сантуша

В Анголе открылись избирательные участки, на которых гражданам этой страны предстоит выбрать нового президента страны после того, как ее бессменный на протяжении 38 лет лидер Жозе Эдуарду душ Сантуш принял решение не баллотироваться. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Algarve Daily News.

Душ Сантуш призвал своих сторонников голосовать на выборах за своего соратника - 63-летнего министра обороны и вице-президента правящей партии Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА) Жоау Лоуренсу. Однако, как пишут СМИ, даже после ухода с поста президента Ж.Э.душ Сантуш может де-факто сохранить власть в своих руках в случае победы кандидата МПЛА.

Проходящие в среду выборы являются всеобщими, следовательно, кандидат от партии, получившей наибольшее количество голосов, автоматически становится президентом страны. Всего в выборах участвуют пять партий, включая МПЛА.