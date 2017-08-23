Датская полиция подтвердила, что в море нашли тело пропавшей журналистки

Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, объявила датская полиция. Тело Валль было изуродовано преднамеренно, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Тело, которое было обнаружено проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, было опознано с помощью ДНК-анализа

В последний раз Валль - 30-летнюю шведку, которая писала для разных известных изданий, - видели на подводной лодке датского изобретателя Петера Мадсена вечером 10 августа. Мадсену предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Сначала он сказал полицейским, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но затем изменил показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Субмарина была построена в 2008 году и считалась тогда самой большой частной подводной лодкой в мире.