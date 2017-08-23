СМИ: пять человек погибли, 38 пострадали в результате взрыва на юге Афганистана

По меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали в результате подрыва в среду автомобиля рядом с полицейским участком в афганском городе Лашкаргах, административном центре южной провинции Гильменд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, среди погибших три сотрудника сил безопасности. Большинство пострадавших - местные жители, в том числе ученики расположенной неподалеку школы.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещено в России).





