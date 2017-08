Мелания Трамп поблагодарила Челси Клинтон за поддержку сына Трампа

Первая леди США Мелания Трамп выразила благодарность Челси Клинтон, дочери Билла и Хиллари Клинтон, за то, что та высказалась в защиту сына президентской четы Бэррона Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Спасибо тебе, Челси Клинтон, так важно поддерживать всех наших детей, чтобы они могли оставаться собой!" - написала в твиттере супруга президента США Дональда Трампа, сопроводив запись хэштегом "нет травле детства".

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR