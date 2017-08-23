Мелания Трамп поблагодарила Челси Клинтон за поддержку сына Трампа

Первая леди США Мелания Трамп выразила благодарность Челси Клинтон, дочери Билла и Хиллари Клинтон, за то, что та высказалась в защиту сына президентской четы Бэррона Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Спасибо тебе, Челси Клинтон, так важно поддерживать всех наших детей, чтобы они могли оставаться собой!" - написала в твиттере супруга президента США Дональда Трампа, сопроводив запись хэштегом "нет травле детства".

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR — Melania Trump (@FLOTUS) 23 августа 2017 г.

Ранее издание The Daily Caller выступило с критикой внешнего вида Бэррона Трампа. Так, один из авторов издания заявил, что сыну американского президента стоит одеваться столь же уместно, как это делают его родители.

Поводом для критики стала фотография, на которой семья Трампов выходит из президентского самолета после полета из Нью-Джерси в Вашингтон. На снимке можно увидеть, что рядом с одетым в костюм Дональдом Трампом и Меланией в элегантном платье идет Бэррон в красной футболке с акулой и белых шортах.

"Прессе и всем остальным следует оставить Бэррона Трампа в покое и дать ему возможность иметь частное детство, которое он заслуживает", - написала после этой публикации в твиттере мать двоих детей Челси Клинтон.

"Бэррон - ребенок. Ни об одном ребенке нельзя говорить в подобной форме, будь то в реальной жизни, или в интернете. А делать это взрослому человеку - стыдно", - написала она в другом сообщении.