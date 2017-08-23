С 28-го августа в Ереване будут установлены новые радары скорости



С 28-го августа в Ереване будут установлены новые радары скорости. Как передает



Дорожная полиция советует водителям соблюдать правила уличного движения. Как передает «Арменпресс» , в частности, два радара будут установлены на улице Эребуни (участок дороги у дома N33), где допустимая скорость составляет 60 км/ч. Еще один радар будет установлен на улице Гюрджяна (участок дороги у дому N17). На этом отрезке улицы допустимая скорость также составляет 60 км/ч.Дорожная полиция советует водителям соблюдать правила уличного движения.