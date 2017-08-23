Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

С 28-го августа в Ереване будут установлены новые радары скорости


С 28-го августа в Ереване будут установлены новые радары скорости.

Как передает «Арменпресс», в частности, два радара будут установлены на улице Эребуни (участок дороги у дома N33), где допустимая скорость составляет 60 км/ч. Еще один радар будет установлен на улице Гюрджяна (участок дороги у дому N17). На этом отрезке улицы допустимая скорость также составляет 60 км/ч.

Дорожная полиция советует водителям соблюдать правила уличного движения.

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