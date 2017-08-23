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Сборная Армении по борьбе греко-римского стиля заняла в командном зачете на первенстве мира 6-е место


Завершилось первенство мира по борьбе греко-римского стиля, проходящее в Париже.

Как передает «Арменпресс», сборная Армении по борьбе греко-римского стиля, возглавляемая Левоном Джулфалакяном, набрала  28 очков и заняла в командном зачете на первенстве мира 6-е место. Чемпионами мира стали Максим Манукян (80 кг ) и Артур Алексанян (98 кг).

На первом месте в командном зачете на первенстве мира – сборная РФ.

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