Сборная Армении по борьбе греко-римского стиля заняла в командном зачете на первенстве мира 6-е место
Завершилось первенство мира по борьбе греко-римского стиля, проходящее в Париже.
Как передает «Арменпресс», сборная Армении по борьбе греко-римского стиля, возглавляемая Левоном Джулфалакяном, набрала 28 очков и заняла в командном зачете на первенстве мира 6-е место. Чемпионами мира стали Максим Манукян (80 кг ) и Артур Алексанян (98 кг).На первом месте в командном зачете на первенстве мира – сборная РФ.
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