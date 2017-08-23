Трамп готов остановить работу правительства США из-за стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп готов остановить работу правительства, чтобы добиться финансирования строительства гигантской стены на границе с Мексикой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Так или иначе, мы построим эту стену, даже если придется свернуть работу собственного правительства", - заявил он, обращаясь к своим сторонникам в ходе выступления в Финиксе, штат Аризона.

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из центральных элементов предвыборной кампании Трампа. Идея стены практически не нашла поддержки в Конгрессе США, даже в рядах Республиканской партии.

Конгресс должен согласовать новые меры для финансирования работы правительства США до конца текущего фингода, завершающегося 30 сентября. При этом Трамп может и планирует наложить вето на любое решение по этому вопросу, если оно не будет предусматривать выделение средств на строительство стены, пишет The Wall Street Journal. В таком случае работа всех государственных органов будет приостановлена на неопределенный срок.