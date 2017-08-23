Прием борца греко-римского стиля Максима Манукяна был признан лучшим за второй день первенства мира

Прием борца греко-римского стиля Максима Манукяна, примененный им в схватке с иранским борцом, был признан лучшим за второй день первенства мира.

Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился в финале с борцом из Беларуси Радиком Кулиевым и победил в этой схватке со счетом 5:0.

Борец греко-римского стиля, участник XXXI Олимпийских игр Максим Манукян стал чемпионом мира.

Это вторая золотая медаль сборной Армении. До этого чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.