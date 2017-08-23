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Прием борца греко-римского стиля Максима Манукяна был признан лучшим за второй день первенства мира


Прием борца греко-римского стиля Максима Манукяна, примененный им в схватке с иранским борцом,  был признан лучшим за второй день первенства мира.

Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился в  финале с борцом из Беларуси  Радиком Кулиевым и победил в этой схватке  со счетом 5:0. 

Борец греко-римского стиля, участник  XXXI Олимпийских игр Максим Манукян стал чемпионом мира.

Это вторая золотая медаль сборной Армении. До этого чемпион XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян стал 3-кратным чемпионом мира.



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