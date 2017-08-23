NYT: лидер республиканцев в Сенате не считает, что Трамп продержится до осени 2018 года

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сомневается в способности президента США Дональда Трампа возглавить правящую партию на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Отмечается, что Макконнелл неоднократно публично ставил под сомнение способность Трампа разобраться в сути президентских полномочий и перестать на регулярной основе критиковать Республиканскую партию и порядки в Сенате.

Как информировала газета со ссылкой на помощников лидера республиканцев в верхней палате Конгресса, на самом деле его отношения с главой государства гораздо хуже. Макконнелл в приватном порядке постоянно возмущается Трампом и обвиняет его в нежелании хотя бы изучить основы руководства правительством страны и взаимодействия с обеими палатами Конгресса.