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В ДТП на площади Сахарова пострадали двое несовершеннолетних


Крупное цепное ДТП произошло в Ереване утром 23-го августа, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Как передает «Арменпресс», около 08:40 на площади Сахарова столкнулись автомобили марок Mersedes G500 и Renault Logan. Из-за столкновения Mercedes перевернулся, врезавшись в припаркованныe перед зданием Армэкономбанка Mercedesx E200 и Mercedes ML 320.

В результате аварии два несовершеннолетних пассажира Mersedes G500 были госпитализированы в медцентр "Сурб Аствацацин".

На место прибыли два боевых расчета МЧС Армении, группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного реагирования, сотрудники Дорожной полиции, представители страховых компаний "Ресо" и "Сил Иншуранс", а также следователи. Готовятся материалы.

Полиция выясняет личности водителей и пострадавших.

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