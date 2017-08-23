В ДТП на площади Сахарова пострадали двое несовершеннолетних
11:26, 23 Август, 2017
Крупное цепное ДТП произошло в Ереване утром 23-го августа, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Как передает «Арменпресс», около 08:40 на площади Сахарова столкнулись автомобили марок Mersedes G500 и Renault Logan. Из-за столкновения Mercedes перевернулся, врезавшись в припаркованныe перед зданием Армэкономбанка Mercedesx E200 и Mercedes ML 320.
В результате аварии два несовершеннолетних пассажира Mersedes G500 были госпитализированы в медцентр "Сурб Аствацацин".
На место прибыли два боевых расчета МЧС Армении, группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного реагирования, сотрудники Дорожной полиции, представители страховых компаний "Ресо" и "Сил Иншуранс", а также следователи. Готовятся материалы.
Полиция выясняет личности водителей и пострадавших.