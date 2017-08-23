Глава Пентагона попросил иракских курдов отложить референдум о независимости

Министр обороны США Джим Мэттис призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отсрочить проведение запланированного на сентябрь референдума о независимости. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

Мэттис, как сообщил Пентагон, в ходе пребывания в Ираке встретился с Барзани, а также иракским премьером Хайдером аль-Абади. При этом американский министр призвал курдов к диалогу с властями Ирака для урегулирования разногласий, говорится в сообщении военного ведомства США.

Издание, комментируя призыв Мэттиса, отмечает, что "это стало новым толчком со стороны американских официальных лиц, которые опасаются что (референдум - ИФ) может привести к новой политической нестабильности в стране в период, когда в Ираке продолжается борьба против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация)".

Ранее с предложением отложить проведение референдума к Барзани в ходе телефонной беседы обращался госсекретарь США Рекс Тиллерсон.