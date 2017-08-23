Лидер КНДР потребовал наращивать производство ракетных двигателей и элементов боеголовок

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает в среду агентство ЦТАК.

"Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов", - отмечается в сообщении агентства. Ким Чен Ын также ознакомился с производственным процессом в институте и дал высокую оценку деятельности его сотрудников.