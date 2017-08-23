Трамп утверждает, что ни один президент США не добился столь многого, как он за полгода

Ни один президент Соединенных Штатов не добился за первые шесть месяцев у власти того, чего удалось Дональду Трампу. С таким утверждением сам Трамп выступил во вторник перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не верю, что какой-либо президент добился столь многого, сколько этот президент за шесть или семь месяцев", - сказал глава государства. Примечательно, что большая часть речи Трампа, которая продолжается более часа, была посвящена критике либеральных СМИ, демократов и других членов Конгресса, которые, в частности, пока не позволили ему отменить ключевые положения системы медицинского страхования Obamacare, что было его первым предвыборным обещанием.





