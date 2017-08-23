Руководство ТЦ «Американа» повело себя неблагоразумно, непрофессионально: новая статья Арута Сасуняна

Руководство ТЦ «Американа» в Глендейле в очередной раз повели себя противоречиво: сначала отказались рекламировать фильм «Архитекторы отрицания», рассказывающий о Геноциде армян, затем объявили, что готовы делать это бесплатно...

Этой теме посвящена новая редакционная статья издателя и главреда газеты «Калифорнийский Курьер» Арута Сасуняна.

Как передает «Арменпресс», в статье сказано:

«Руководство ТЦ «Американа» повело себя неблагоразумно, непрофессионально, и – как ни странно, во вред своим бизнес-интересам, проявив бесчувственное отношение к своим основным покупателям – многочисленному местному армянскому населению.

Все началось еще 2 недели назад, когда гендиректор ТЦ «Американа» Джули Джореки отказалась установить плакаты фильма «Архитекторы отрицания», рассказывающего о Геноциде армян, назвав их «крайне политизированными». Когда я обратился к руководству ТЦ «Американа» за разъяснениями, ответственная по информации и связям с общественностью Эмили Дэвис сказала мне: «У нас есть строгие стандарты относительно рекламы, и мы строго следим за ее содержанием. Данная реклама не соответствует стандартам, обязательным для всей Южной Калифорнии». На вопрос, каким образом документальный фильм не соответствует стандартам, обязательным для ТЦ «Американа», ответственная по информации и связям с общественностью Эмили Дэвис сказала мне, что им нечего более добавить...

Под давлением местной армянской общины владелица торгового центра «Американа» Джекки Леви изменила ход дела и направила комитету Айдата письмо, в котором было сказано, что вопрос будет решен после встречи с авторами фильма и членами горсовета Глендейла. Однако она отказалась встретиться с комитетом Айдата.

Через несколько дней Джекки Леви наисала еще более жесткоее письмо авторам фильма, еще раз отказав в размещении наружной рекламы, мотивировав тем, что их клиенты идут в ТЦ «Американа» отдохнуть и провести время, поэтому ТЦ «Американа» отказывается от политических рекламных материалов.

Затем она допустила обидные ремарки о том, что «они получили замечания от армянской общины и консульства Турции». После этого Джекки Леви спросили: сколько у них турецких клиентов и почему они позволяют вмешательство со стороны представителей диктаторского государства?

На ТЦ «Американа» оказали давление и телеканалы, показывающие акции протеста армянской общины против торгового центра «Американа».

Позже, 17-го августа, за несколько часов до пресс-конференции комитета Айдата Глендейла по поводу запрета на установление указанных плакатов в торговом центре «Американа», комитет Айдата получил письмо за подписью владелицы торгового центра «Американа» Джекки Леви, в котором было сказано, что плакаты будут установлены в торговом центре «Американа» в Глендейле бесплатно.

В письме владелицы торгового центра «Американа» Джекки Леви осуждалось всякое насилие в мире, включая Геноцид армян, об отрицании которого со стороны Турции и рассказывает документальный фильм «Архитекторы отрицания».

Комитет Айдата Глендейла приветствует это запоздалое, но важное решение, подчеркнув, что это всего лишь первый шаг, сделанный со стороны торгового центра «Американа» по исправлению своего неделикатного отношения к армянам.

Комитет Айдата Глендейла поблагодарил армянскую общину, которая подняла свой голос, обеспечив указанное решение торгового центра «Американа».

Комитет Айдата Глендейла поблагодарил также члена Сената штата Калифорния Энтони Портантино, членов горсовета Глендейла, конгрессменов Адама Шифа, инспектора Лос-Анджелеса Кэтрин Паркер и члена горсовета Лос-Анджелеса Пола Григоряна, которые поддержали акцию протеста армянской общины.

С учетом столь противоречивого поведения руководства ТЦ «Американа» , армянская община утратила доверие к их обещаниям. Собственник Руководство ТЦ «Американа» - Карузо, не только должен пересмотреть отношения с армянской общиной, но и решить – должны ли некоторые из менеджеров ТЦ «Американа» продолжать работать на него, с учеыом их непрофессионализма.

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