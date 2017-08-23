Тихоокеанский тайфун "Хато" в среду утром вплотную приблизился к Гонконгу. Впервые с 2012 года местная обсерватория повысила сигнал штормового предупреждения до максимального, десятого уровня. Метеорологи предупредили, что тропический циклон за последние часы усилил свою мощь и представляет значительную опасность, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила газета South China Morning Post, по распоряжению властей из-за непогоды были закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Также были приостановлены разгрузочные работы в порту и ограничено паромное сообщение. Не ведутся торги на Гонконгской фондовой бирже - одной из крупнейших в мире.

В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены и задержаны сотни авиарейсов.

Тропический циклон несет ливни и шквалистый ветер с порывами до 155 км/ч.





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