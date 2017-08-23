Россия начала готовить контрмеры против американских санкций

Министерство иностранных дел России приступило к подготовке ответных мер против американских санкций, введенных 22 августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что все новые санкции против России вводятся со времени работы администрации президента Барака Обамы и не прекращаются до сих пор. Он выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность "раскручивания санкционной спирали".

Во вторник министерство финансов США ввело индивидуальные ограничения против четырех граждан России из-за торговых контактов с КНДР. Среди них Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш. Санкции также коснулись российской фирмы "Гефест-М". В санкционные списки за связи с Северной Кореей попали всего шесть человек и некоторые компании из Китая, Сингапура и Намибии.