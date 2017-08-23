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К тушению пожаров в Грузии подключатся военные


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Георгию Маргвелашвили, как к главнокомандующему, за разрешением использовать вооруженные силы с целью ликвидации пожаров в регионах Грузии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Использование военных не планируется в Боржомском ущелье. Основная цель - тушение пожара в Горийском муниципалитете.

По данному вопросу между премьером и президентом состоялся телефонный разговор. Президент намерен удовлетворить ходатайство премьера.

Для утверждения изданного президентом акта завтра на внеочередную сессию соберется парламент. 

 



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