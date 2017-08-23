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Трамп считает, что Ким Чен Ын "начал уважать" США


Президент США Дональд Трамп считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "начал уважать" Америку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Но Ким Чен Ын — я уважаю то обстоятельство, что он, как мне кажется, начинает нас уважать", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона. Его выступление показывали в прямом эфире американские телеканалы.

"Возможно — хотя вряд ли, но возможно, что что-то позитивное может из этого получиться", — добавил президент.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР "продемонстрировала определенный уровень сдержанности" и не исключил диалог с Пхеньяном "в ближайшем будущем".

 

 



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