Наивысший - красный - уровень опасности объявлен в Китае в связи с приближением к прибрежным районам провинций Гуандун и Фуцзянь тайфуна "Хато". По прогнозу Центральной метеорологической службы страны, тропический циклон достигнет побережья в среду днем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время тайфун находится примерно в 200 км к юго-востоку от города Чжухай (южная провинция Гуандун) и продолжает движение в западном направлении со скоростью примерно 25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной части тропического циклона достигает 40 м/с.

Сильные ливни и мощные порывы ветра ожидаются также в провинциях Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси-Чжуанском автономном районе и на острове Хайнань.



