Европейские индексы выросли - 22-08-17
МОСКВА, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 12229.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.87% и составил 5131.86 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7381.74 пункта, российский MICEX вырос на 0.50% и составил 1947.40 пункта, а RTSI вырос на 0.66% и составил 1039.90 пункта.
- 09:07 Европейские индексы выросли - 22-08-17
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