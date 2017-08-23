Европейские индексы выросли - 22-08-17

МОСКВА, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 12229.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.87% и составил 5131.86 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7381.74 пункта, российский MICEX вырос на 0.50% и составил 1947.40 пункта, а RTSI вырос на 0.66% и составил 1039.90 пункта.