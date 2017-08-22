Борец греко-римского стиля Максим Манукян стал чемпионом мира

Борец греко-римского стиля, участник XXXI Олимпийских игр Максим Манукян стал чемпионом мира.

Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился в финале с борцом из Беларуси Радиком Кулиевым и победил в этой схватке со счетом 5:0.

Другой представитель Армении – Карен Асланян, 66 кг, в схватке за бронзовую медаль уступил Артему Суркову из РФ со счетом 1:2.