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Борец греко-римского стиля Максим Манукян стал чемпионом мира


Борец греко-римского стиля, участник  XXXI Олимпийских игр Максим Манукян стал чемпионом мира.

Как передает «Арменпресс», Максим Манукян (80 кг ) сразился в  финале с борцом из Беларуси  Радиком Кулиевым и победил в этой схватке  со счетом 5:0. 

Другой представитель Армении – Карен Асланян, 66 кг, в схватке за бронзовую медаль уступил Артему Суркову из РФ со счетом 1:2.

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