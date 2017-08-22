Порошенко заявил, что представит в ООН идею введения миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предложит ввести в Донбасс миротворцев, сообщает телеканал "112 Украина".

"Идею введения миротворцев на Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН", — сказал Порошенко, выступая в Северодонецке Луганской области.

Он напомнил, что ранее выдвигал эту идею в телефонном разговоре в "нормандском формате". Также украинский президент предложил вооружить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России", — заявил Порошенко.