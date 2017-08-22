Мхитарян и Моуриньо поговорили о футболе
Член национальной сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян опубликовал в Facebook фотографию, где он беседует с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо.
Как передает Арменпресс, Мхитарян подписал снимок: «Разговор с боссом о футболе».
В первых двух турах ПЛ манкунианцы победили дважды – об раза со счетом 4:0. Генрих Мхитарян стал автором 4 голевых пасов.
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