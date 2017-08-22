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Мхитарян и Моуриньо поговорили о футболе


Член национальной  сборной  Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян опубликовал в  Facebook фотографию, где  он беседует с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо.

Как  передает Арменпресс, Мхитарян подписал снимок: «Разговор с боссом о футболе».

В первых двух турах ПЛ манкунианцы победили дважды – об раза со счетом 4:0. Генрих Мхитарян стал автором 4  голевых пасов.

 



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