Организация движения будет изменена на перекрестках проспект Аршакуняц - улица Христофора и проспект Арцаха - улица Арин Берда

С 23-го августа во избежание скоплений транспорта и образования пробок организация движения будет изменена на столичных перекрестках проспект Аршакуняц - улица Христофора и проспект Арцаха - улица Арин Берда. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.



В результате изменения, транспортные средства, следующие правым разворотом с проспекта Аршакуняц в сторону улицы Христофора, с улицы Христофора в сторону проспекта Аршакуняц и с проспекта Арцаха в сторону улицы Арин Берда, отныне по указаниям секций светофоров на данных перекрестах будут следовать постоянным потоком - без остановки под запрещающим сигналом.

С 25-го августа на перекрестках проспект Тиграна Меца – улица Заварян, проспект Тиграна Меца – улица Нар Доса, проспект Тиграна Меца – улица Глинки и проспект Арцаха – улица Ростовян будет изменена организация движения транспорта.

В результате изменений на проспекте Арцаха – посредством перенося двойной сплошной разделительной линии на участке со стороны проспекта Тиграна Меца в сторону перекрестка проспект Арцаха – улица Ростовян будет организована еще одна – четвертая полоса движения. Благодаря этому можно будет осуществлять задний ход и левый разворот в сторону улицы Ростовян на выделенном участке без препятствования проезду транспорта, следующего прямо.А на перекрестках Тиграна Меца – улица Заварян, проспект Тиграна Меца – улица Нар Доса, проспект Тиграна Меца – улица Глинки данное изменение на проспекте Тиграна Меца будет осуществлено на двух сторонах перекрестка, благодаря чему задний ход и левый разворот, соответственно, в сторону улиц Заварян, Нар Доса и Глинки можно будет осуществлять с выделенных для этого четвертых полос.