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Правительство начинает процедуру отключения первого энергоблока ААЭС


Правительство РА  обсудит проект закона «О выводе  из эксплуатации первого энергоблока ЗАО ААЭС».

Как  передает Арменпресс, этот вопрос  включен в повестку  заседания 24 августа.

Первый энергоблок с февраля 1989г. находится в режиме  длительной  остановки. 

Учитывая, что строительство нового энергоблока в РА  откладывается, правительство в  2012г. приняло решение  о продлении срока эксплуатации второго энергоблока. Согласно обоснованию, с учетом того что 27 марта 2014г.  протокольным решением правительства утверждено продление срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет, необходимо для  обеспечения  стратегических положений, принятых в 2007г., начать процедуру отключения  первого энергоблока ААЭС.  

Для  этого принят вариант «Последовательного отключения», которое  будет осуществлено в  течение  40 лет.  Вывод ААЭС из эксплуатации в 3 этапа в 2007г. оценен  в 310,37  млн долларов. Первый этап: подготовка лицензии для  вывода  из эксплуатации (срок – 3 года, оценка работ – около 6 млн евро); второй этап: время после  вывода, остановки ААЭС  (срок – 10 лет, оценка работ – около 70 млн евро); третий  и остальные периоды  планируется осуществить в течение  40 лет после  остановки ААЭС, что будет стоить 163 млн евро.

После одобрения  правительства законопроект будет представлен в парламент.

 

 

 

 



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