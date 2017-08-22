Правительство начинает процедуру отключения первого энергоблока ААЭС

Правительство РА обсудит проект закона «О выводе из эксплуатации первого энергоблока ЗАО ААЭС».

Как передает Арменпресс, этот вопрос включен в повестку заседания 24 августа.

Первый энергоблок с февраля 1989г. находится в режиме длительной остановки.

Учитывая, что строительство нового энергоблока в РА откладывается, правительство в 2012г. приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока. Согласно обоснованию, с учетом того что 27 марта 2014г. протокольным решением правительства утверждено продление срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет, необходимо для обеспечения стратегических положений, принятых в 2007г., начать процедуру отключения первого энергоблока ААЭС.

Для этого принят вариант «Последовательного отключения», которое будет осуществлено в течение 40 лет. Вывод ААЭС из эксплуатации в 3 этапа в 2007г. оценен в 310,37 млн долларов. Первый этап: подготовка лицензии для вывода из эксплуатации (срок – 3 года, оценка работ – около 6 млн евро); второй этап: время после вывода, остановки ААЭС (срок – 10 лет, оценка работ – около 70 млн евро); третий и остальные периоды планируется осуществить в течение 40 лет после остановки ААЭС, что будет стоить 163 млн евро.

После одобрения правительства законопроект будет представлен в парламент.