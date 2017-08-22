В немецком городе Цухау открыли армянский тонир

В немецком городе Цухау 20 августа открыли армянский тонир – по инициативе главы общины Цухау Йона Вайнерта и представителя армянской общины Карине Аветян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, с приветственным словом на церемонии открытия выступили третий секретарь посольства Армении в ФРГ Вреж Кардумян, госсекретарь по вопросам культуры земли Саксония-Ангальт Гунар Шелленберг, глава общины Цухау Йон Вайнерт, депутат Бундестага Тино Зорге, профессор университета им. Мартина Лютера Халле-Витенберга Ханс-Йоахим Золмс и декан факультета иностранных языков Ереванского ГЛУ им. Брюсова Арутюн Чанчапанян.

Вреж Кардумян поздравил всех с открытием тонира, отметив важность представления в Германии национальных традиций армянского народа.