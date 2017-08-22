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В немецком городе Цухау открыли армянский тонир


В  немецком городе  Цухау  20 августа открыли армянский  тонир – по инициативе главы общины Цухау Йона Вайнерта и представителя  армянской  общины  Карине Аветян. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, с приветственным словом на церемонии открытия  выступили третий  секретарь посольства Армении в ФРГ Вреж Кардумян, госсекретарь по вопросам культуры земли Саксония-Ангальт Гунар Шелленберг, глава общины Цухау Йон Вайнерт, депутат Бундестага Тино Зорге,  профессор университета им. Мартина  Лютера Халле-Витенберга Ханс-Йоахим Золмс и декан факультета иностранных языков  Ереванского ГЛУ им. Брюсова Арутюн Чанчапанян.

Вреж Кардумян поздравил всех с открытием тонира, отметив важность представления  в  Германии национальных традиций  армянского народа.



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