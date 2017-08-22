Министр финансов Армении и региональный директор KfW обсудили дальнейшие планы

Министр финансов Армении Вардан Арамян 22 августа принял регионального директора Банка развития германии (KfW) Олафа Зимелку и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках повестки, а также возможности и перспективы развития дальнейших планов.