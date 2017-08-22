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Министр финансов Армении и региональный директор KfW обсудили дальнейшие планы


Министр финансов  Армении Вардан Арамян 22 августа  принял  регионального директора Банка развития  германии  (KfW) Олафа Зимелку и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА, в  ходе  встречи стороны  обсудили вопросы  сотрудничества в рамках повестки, а также возможности и перспективы развития дальнейших  планов.

 



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