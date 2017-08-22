57 спасателей МЧС РА отправились в Грузию - на помощь в тушении пожара

22 августа в 16.30 часов в Грузию отправились 57 спасателей: 8 пожарно-спасательных и 1 спасательная машина МЧС РА, 1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной пульт управления, который поможет для координации действий на месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, добавив: «20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье возник пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис гуманитарной помощи ООН власти Грузии обратились к международному сообществу помочь в тушении пожара.

По указанию президента РА и соответствующему распоряжению премьер-министра РА МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней Грузии».