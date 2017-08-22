Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

57 спасателей МЧС РА отправились в Грузию - на помощь в тушении пожара


22 августа в 16.30 часов в  Грузию  отправились 57 спасателей:  8 пожарно-спасательных  и 1  спасательная машина МЧС РА,  1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной  пульт управления, который  поможет для  координации действий  на  месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, добавив: «20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье  возник  пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис  гуманитарной  помощи ООН власти Грузии обратились к  международному  сообществу помочь в  тушении пожара. 

По указанию президента  РА и соответствующему  распоряжению премьер-министра РА  МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней  Грузии».

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации