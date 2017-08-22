В Голливуде идет подготовка к открытию Звезды Азнавура

Агентство AFP распространило видеоматериал о подготовке к открытию Звезды Азнавура на Аллее Славы.

Как передает Арменпресс, продюсер Аллеи Славы Ана Мартинес отметила, что Азнавур подарил миру сотни песен и удостоился многочисленных наград

«Даже в этом возрасте он активно выступает – это так прекрасно!», - сказала она.

«Нас, армян, переполняет гордость, мы делимся нашей радостью со всем миром», - сказала живущая в США Пайцар Томасян.

Шарь Азнавур уже прибыл в Лос-Анджелес для участия в открытии именной Звезды, которое состоится 24 августа.