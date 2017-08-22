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В Голливуде идет подготовка к открытию Звезды Азнавура


Агентство AFP распространило видеоматериал о подготовке к  открытию Звезды  Азнавура на Аллее Славы.

Как передает Арменпресс, продюсер Аллеи Славы Ана Мартинес отметила, что Азнавур подарил миру сотни песен и удостоился многочисленных наград

«Даже  в этом возрасте он активно выступает – это так  прекрасно!», - сказала она.

«Нас, армян, переполняет гордость, мы  делимся нашей  радостью со всем миром», - сказала живущая в США Пайцар Томасян.

Шарь Азнавур уже  прибыл в  Лос-Анджелес для  участия  в  открытии именной Звезды, которое  состоится 24 августа.



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