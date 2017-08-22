В Польше начали уголовное расследование против экс-президента Валенсы

Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы по подозрению в ложных показаниях в вопросе сотрудничества со спецслужбами, сообщил замгенпрокурора страны Анджей Позорский.

"29 июня 2017 года прокурор Главной Комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний, призванных служить в качестве доказательства в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", — цитирует Позорского агентство PAP.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, речь идет о показаниях Валенсы о якобы сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена ПНР.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Экс-президент в ходе дачи показаний не признал подлинность этих документов.