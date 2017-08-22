Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Арцрун Ованисян назвал бредом распространяемые в азербайджанских СМИ слухи об инциденте в Армянской армии


Пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованисян назвал бредом распространяемые  в азербайджанских СМИ слухи о том, что  в  результате  перестрелки в Армянской армии ранены  два высокопоставленных чиновника.

«Haqqin.az распространяет бред – причем бред с четким прицелом. В  последнее время много внимания они на  это обращают», - как  передает Арменпресс,  написал в  Facebook Арцрун Ованисян.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации