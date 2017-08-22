Арцрун Ованисян назвал бредом распространяемые в азербайджанских СМИ слухи об инциденте в Армянской армии

Пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованисян назвал бредом распространяемые в азербайджанских СМИ слухи о том, что в результате перестрелки в Армянской армии ранены два высокопоставленных чиновника.

«Haqqin.az распространяет бред – причем бред с четким прицелом. В последнее время много внимания они на это обращают», - как передает Арменпресс, написал в Facebook Арцрун Ованисян.