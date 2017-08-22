Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Россия и Турция подписали договор о поставках С-400


Россия  и Турция  подписали договор о поставках С-400, согласно которому  Россия  будет поставлять Турции эти комплексы.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, контракт  подписан, но еще не вступил в силу.

"Контракт подписан, но ещё не вступил в силу", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации