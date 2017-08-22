Россия и Турция подписали договор о поставках С-400, согласно которому Россия будет поставлять Турции эти комплексы.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, контракт подписан, но еще не вступил в силу.

"Контракт подписан, но ещё не вступил в силу", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости