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Американская компания заинтересовалась строительством станции по производству электроэнергии в результате утилизации мусора в Раздане


22 августа министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов  РА  Ашот Манукян принял делегацию во главе  с региональным директором  по РФ и стран СНГ компании General Electric Иваном Сапрыкиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  энергетических инфраструктур и природных ресурсов  РА, Ашот Манукян представил гостю текущие  и перспективные программы в этой  области. Министр положительно оценил участие американской компании в  инвестиционных программах Армении. 

Иван Сапрыкин отметил, что компания General Electric, в частности,  заинтересовалась строительством станции по производству  электроэнергии в результате  утилизации бытового мусора  в  Раздане. С этой  целью General Electric представляет варианты  моторов и методику  их использования, в  том числе  и для  получения  энергии из утилизации мусора.

Стороны  договорились совместно исследовать технические  данные строительства станции по производству электроэнергии в результате  утилизации бытового мусора  в  Раздане и возможности сотрудничества.



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