Американская компания заинтересовалась строительством станции по производству электроэнергии в результате утилизации мусора в Раздане

22 августа министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян принял делегацию во главе с региональным директором по РФ и стран СНГ компании General Electric Иваном Сапрыкиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, Ашот Манукян представил гостю текущие и перспективные программы в этой области. Министр положительно оценил участие американской компании в инвестиционных программах Армении.

Иван Сапрыкин отметил, что компания General Electric, в частности, заинтересовалась строительством станции по производству электроэнергии в результате утилизации бытового мусора в Раздане. С этой целью General Electric представляет варианты моторов и методику их использования, в том числе и для получения энергии из утилизации мусора.

Стороны договорились совместно исследовать технические данные строительства станции по производству электроэнергии в результате утилизации бытового мусора в Раздане и возможности сотрудничества.