Бюст Джона Кеннеди снят с постамента в Лондоне после осквернения вандалами

Бюст 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) в центре британской столицы был снят с пьедестала после осквернения вандалами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К сожалению, в связи с недавним актом вандализма бюст Джона Кеннеди пришлось снять для консервации", - приводит издание надпись на постаменте.

Отмечается, что в результате варварской вылазки на мраморном постаменте остались три большие выбоины.

Скульптурное изображение Кеннеди было установлено на оживленной автомагистрали Мэрилебон-роуд на средства читателей газеты The Sunday Telegraph спустя два года после его убийства в 1963 году в Далласе. В общей сложности было собрано более 50 тыс. фунтов стерлингов ($64,4 тыс.).

Бюст президента, созданный известным скульптором Жаком Липшицем, был торжественно открыт его родным братом Робертом Кеннеди, который впоследствии сам стал жертвой убийцы. Это произошло в 1968 году в Лос-Анджелесе.





