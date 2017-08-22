Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% украинцев

Количество украинцев, поддерживающих вступление Украины в НАТО, в 2017 году возросло до 40%, в 2013 году их доля составляла 14%, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"В 2013 году позитивно воспринимали такую перспективу (вступления в НАТО — ред.) 14%, негативно — 54%. Через год, в 2014 году, позитивное отношение составляло 35%, негативное — тоже 35%, а ныне, в 2017 году, позитивное отношение превосходит (40% против 36%)",- говорится в документе.

Как свидетельствуют результаты исследования, вступление Украины в НАТО поддерживают в западном и центральном регионах, а на юге и востоке в основном выступают против вступления в альянс. В Донбассе 50% респондентов выступили против вступления в НАТО, а 19% опрошенных — за.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.