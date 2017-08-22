Родившуюся в семье сирийских беженцев в Германии девочку назвали Ангелой Меркель

Сирийская семья, получившая убежище в Германии, назвала свою новорожденную дочь Ангелой Меркель в знак благодарности канцлеру ФРГ, сообщает во вторник The Independent.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, Ангела Меркель - полное имя девочки, ее фамилия - Мухаммед.

Азия Фаре и Халед Мухаммед прибыли в Германию вместе со своими четырьмя детьми в 2015 году благодаря программе оказания помощи сирийцам, покинувшим охваченную войной родину .

Это не первый случай, когда беженцы называют ребенка в честь Меркель. Так, в феврале 2015 года пара из Ганы также назвала своего ребенка в честь канцлера - Ангела Меркель Адэ.